Hoogleraar: voorzichtig zijn met registratie coronaprik in de zorg

Om het mogelijk te maken voor werkgevers in de zorg om te registreren of medewerkers zijn gevaccineerd tegen corona, moet de wet worden gewijzigd. Het kabinet moet “hele goede argumenten” hebben om daarvoor te kiezen, stelt hoogleraar gezondheidsrecht Johan Legemaate van de Universiteit van Amsterdam.

Dinsdagavond maakte coronaminister Hugo de Jonge bekend dat hij wil dat het toegestaan wordt om van zorgpersoneel te registreren of ze zijn geprikt tegen corona. Volgens hem is er in de zorg een speciale verantwoordelijkheid tegenover vaak kwetsbare patiënten. Daarom mag een werkgever rekening houden met wie wel en niet is gevaccineerd en daar bijvoorbeeld de roosters op aanpassen.

“In de ziekenhuizen is ruim 90 procent van de medewerkers gevaccineerd tegen corona”, aldus Legemaate. “Dat geldt ook voor de kwetsbare patiënten zelf. Dus dan vraag je je af: welke winst valt er te verwachten van registratie? Zo geven sommige ziekenhuizen al aan: het is voldoende om te weten dát het overgrote deel is ingeënt.”

Vragen vs vastleggen

Op dit moment mogen werkgevers in de zorg wel vragen of iemand is geprikt, maar ze mogen het niet vastleggen, legt Legemaate uit. De bedrijfsarts mag dat wel en die kan een werkgever vertellen welk percentage van de medewerkers is ingeënt, maar niet welke individuen. Wél mogen werkgevers besluiten iemand niet aan te nemen, als diegene aangeeft geen vaccinatie tegen bijvoorbeeld hepatitis B te willen.

In de praktijk kan het zijn dat ook medewerkers die al in dienst zijn en een functie krijgen waar een hepatitis B-inenting voor nodig is om hun vaccinatiestatus worden gevraagd. Legemaate: “In sommige ziekenhuizen mogen werknemers die niet tegen hepatitis B zijn ingeënt bepaalde risicovolle handelingen niet doen. Dat is juridisch misschien niet helemaal in de haak, maar het is over de jaren een beetje de praktijk geworden.”

Hepatitis

Een groot verschil met het coronavaccin is volgens hem echter dat er over hepatitis totaal geen discussie speelt. Dat komt onder meer omdat het vaccin al heel lang bestaat en bovendien voor 100 procent bescherming biedt. “Het argument om registratie van de coronaprik mogelijk te maken, is bovendien dat het de patiënten beschermt. De hepatitis B-prik moet juist vooral de medewerkers zelf beschermen.”

Inbreuk op privacy

Registratie van de vaccinatiestatus kan eventueel in andere delen van de zorg meer opleveren, aldus Legemaate. “In bijvoorbeeld de ouderenzorg is de vaccinatiegraad onder personeel lager dan in het ziekenhuis. Maar ook daar moet echt eerst de vraag worden gesteld: wat voegt het toe? Want het gaat om een inbreuk op de privacy van zorgmedewerkers.” (ANP)