Hoogleraar wordt nieuwe bestuursvoorzitter MeanderGroep Zuid-Limburg

Jan Hamers is hoogleraar ouderenzorg aan de universiteit van Maastricht en beschikt daardoor volgens de zorgaanbieder over de juiste expertise om de zorgportefeuille in het bestuur van Meander op zich te nemen.

Verschillende rollen

“Naast zijn vakinhoudelijke expertise biedt hij een toegankelijke persoonlijkheid en verbinding . Dat bewijst hij met zijn enorme netwerk in de regio en daarbuiten, hetgeen Meander ten goede

zal komen”, aldus de raad van toezicht in een bericht.

Hamers is vanuit het verleden vanuit verschillende rollen bekend met Meander, zo was hij bijvoorbeeld leerling verpleegkundige, maar ook onderzoeker. In de nieuwe functies gaat hij voor 4 dagen per week aan de slag bij MeanderGroep en blijft hij voor 1 dag in de week in betrokken bij de universiteit.