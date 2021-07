Hoogleraren willen ‘ventilatie-taskforce’

Het kabinet zou een ‘taskforce ventilatie’ in moeten stellen die naast het OMT advies geeft over de juiste regels voor het verversen van lucht in binnenruimtes. Daartoe roepen meerdere hoogleraren op in Trouw . De huidige ventilatie-adviezen gaan volgens de experts niet ver genoeg. Een brief hierover aan het ministerie van Volksgezondheid is volgens hen vooralsnog onbeantwoord gebleven.

De overheid kwam eerder deze maand met een strakker advies over ventileren. “Zorg voor voldoende frisse lucht binnen en dan praat je dus over thuis, het werk, school, winkels en horeca”, zei demissionair premier Mark Rutte in een coronapersconferentie. “En thuis betekent dat bijvoorbeeld ervoor zorgen dat er minimaal een kwartier per dag frisse lucht door het huis stroomt.”

‘Lachertje’

De experts in Trouw zijn het vooral met dat laatste niet eens. Hoogleraar binnenmilieu Philomena Bluyssen van de TU Delft noemt dat advies “een lachertje” en vraagt zich af waar Rutte het op baseert. “Een kwartiertje doorluchten is niet genoeg. Stel je voor dat iemand binnen meerdere sigaretten rookt, die lucht verdwijnt niet na een kwartiertje luchten.” Hoogleraar aerodynamica Bert Blocken stelt dat een kwartier per uur luchten veel meer nut zou hebben.

Winter

“Ik zie onmiddellijk beperkingen”, zegt viroloog Louis Kroes over het ventilatieadvies. “In de winter gaan we meer naar binnen en zijn de mogelijkheden voor ventilatie beperkter. Als het vriest, moeten we toch ramen en deuren dichtdoen.” Wel vindt hij het advies een goede manier om het belang van ventilatie te onderstrepen.

Airco uit

Wat Bluyssen en Blocken betreft wordt het huidige ‘ventilatieplan’ uitgebreid. Er zou meer aandacht moeten komen voor het goed verversen van lucht, bijvoorbeeld door de airco thuis uit te zetten wanneer er bezoek is. “Omdat een airco alleen aanwezige lucht koelt en hergebruikt”, legt Bluyssen uit. De hoogleraar vindt dat er ook in de horeca meer aandacht moet worden gelegd op goede ventilatie. “In België hangt in ieder café een CO2-meter. Als die boven de 900 parts per million uitkomt, moeten een aantal mensen het restaurant uit.”

Horeca

Onlangs bleek nog dat het kabinet had besloten de ventilatieregels voor de horeca juist te versoepelen. Met de aanpassing van de Drank- en horecawet is sinds 1 juli de ventilatienorm voor de horeca vijf keer lager geworden dan deze was. Deskundigen spraken daar in NRC hun verbazing over uit. Het kabinet kijkt nu hoe het de oude, strengere ventilatienormen voor de horeca weer kan invoeren. (ANP)