Hoogste aantal kinderen met longontsteking in drie jaar

Niet eerder in de afgelopen drie jaar kwamen in één week zoveel patiënten tussen de 5 en 14 jaar met een longontsteking bij de huisarts. Onderzoeksinstituut Nivel signaleert al sinds de zomer een sterke stijging van het aantal longontstekingen in deze leeftijdsgroep.

Per 100.000 inwoners hadden afgelopen week ongeveer tachtig kinderen van 5 tot en met 14 jaar een longontsteking. In de winter van 2022 was ook een toename te zien, maar toen hadden op het hoogtepunt iets minder dan zestig kinderen per 100.000 inwoners longontsteking.

Kinkhoest

Het Nivel noemt geen verklaring waarom het aantal longontstekingen in deze leeftijdsgroepen toeneemt. Wel zag het onderzoeksinstituut de afgelopen weken ook een stijging van het aantal longontstekingen bij kinderen van 0 tot en met 4 jaar en jongeren van 15 tot en met 24 jaar. Afgelopen week is dit aantal patiënten echter hetzelfde gebleven ten opzichte van een week eerder.

Bij mensen van 65 jaar en ouder steeg het aantal longontstekingen ook, aldus het Nivel. Relatief krijgen nog steeds meer oudere volwassenen een longontsteking dan jongeren of kinderen.

Ook het aantal kinderen dat naar de huisarts ging met kinkhoest was hoger dan in de twee jaar hiervoor. Uiteindelijk gaat dit wel nog om kleine aantallen, zegt het Nivel, namelijk ongeveer vijf kinderen tussen de 0 en 14 jaar per 100.000 inwoners. (ANP)