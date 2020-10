Horeca aan de slag in de zorg: ‘Samen van waarde’

Horecamedewerkers van trouw- en feestlocatie De Schildhoeve Buitengewoon in Fluitenberg (Drenthe) verplaatsen zich door de horecasluiting naar de zorg. Met veertien medewerkers verzorgen ze het gastheerschap op drie zorglocaties. “Net als in de horeca verzorgen we de triage: bezoekers registreren en attenderen op het handen wassen, een mondkapje dragen en de looproutes”, vertelt eigenaresse Linda Blokzijl-Klok.

Tijdens de eerste horecasluiting bouwden Blokzijl-Klok en haar man met het hele team een nieuw restaurant. “Sjouwen, schuren, verven, we kunnen ook een verbouwteam worden”, blikt ze terug op die tijd. Des te angstiger zag ze de tweede sluiting tegemoet. “Mijn man ik dachten: gaan we dit redden, gaan we het financieel voor elkaar krijgen?” Tot ze via de gemeente werd geattendeerd op een oproep van de Noord Nederlandse Coöperatie van Zorgorganisaties (NNCZ), die juist hulp vroegen van de horeca.

Handen uit de mouwen

NNCZ-bestuurder Roeli Mossel vroeg zich af wat ze kon doen om de zorgmedewerkers te ondersteunen en te ontlasten, om zo deze wellicht nog langere coronaperiode vol te houden. Toegangscontroles uitvoeren bij de deur is er voor haar medewerkers als extra taak bijgekomen. “Dat gaat over gastheerschap, dat gebeurt in de horeca ook. En die mensen zitten op de bank”, bedacht ze. Mossel zette de oproep ‘Thuisblijven? Of handen uit de mouwen!’ online. “Binnen een half uur kreeg ik honderd aanmeldingen van bedrijven en individuen.”

Slechtnieuwsgesprek

Ook Blokzijl-Klok belde. Enkele uren later riep ze haar team bij elkaar. “Ze dachten dat het een slechtnieuwsgesprek zou zijn, dat het nu misschien echt klaar was. Toen we dit vertelden, kregen we een staande ovatie. Mijn man en ik werden er emotioneel van.”

Binnenstromende aanmeldingen

De eerste horecamedewerkers stonden dinsdag bij de deuren van drie woonzorglocaties in Hoogeveen van NNCZ. “Degene die nu aan het werk is, straalt helemaal”, ziet Mossel. “De enthousiaste medewerkers zien dat ze van waarde kunnen zijn in de zorg.” Eind deze week heeft ze veertig mensen op haar acht locaties aan het werk, en ondertussen blijven de aanmeldingen binnenstromen. Met de hulp van drie externe administratieve krachten verdeelt ze die over collega-organisaties in de drie noordelijke provincies.

Snel regelen

“We laten zien dat je het heel snel kan regelen, met detacheringscontracten en goede afspraken”, zegt Mossel. Ze is blij dat haar zorgpersoneel zich nu weer kan concentreren op de zorgtaak. “En dat ze af en toe in de watten worden gelegd door de nieuwe collega’s met een gezonde smoothie of een gebakje bij de koffie, zodat onze zorgmedewerkers het langer volhouden.” (ANP)