Horeca: GGD moet geen personeel bij ons weghalen

De GGD moet voor de vaccinatiecampagne van dit najaar prikkers vinden die al gepensioneerd zijn of reservist zijn. Dat bepleit Robèr Willemsen, voorzitter van brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland (KHN). De organisatie beklaagde zich eerder in het AD over oneerlijke concurrentie, omdat de GGD hogere uurlonen kan betalen. KHN vreest horecapersoneel kwijt te raken aan de GGD.