Horizon College leidt nieuwkomers op voor de ouderenzorg

Nieuwkomers met een achtergrond in de zorg kunnen van waarde zijn voor de Nederlandse zorg. Een taalachterstand en onvoldoende kennis over de Nederlandse (zorg) cultuur maakt hen echter moeilijk inzetbaar. Het Horizon College in Hoorn sprong in het gat en ontwierp een opleiding voor deze studenten. Deze maand gaat de eerste lichting het werkveld in.

Het gaat om de opleiding Helpende/Verzorgende IG in de ouderenzorg. In februari 2020 startte 22 studenten. 17 van hen start deze maand op een leerwerkplek. De opleiding duurt in totaal drie jaar. Tijdens de opleiding is er veel aandacht voor de Nederlandse taal. In het eerste jaar is er vooral aandacht voor burgerschap, Nederlands en basiskennis voor de zorg. In tweede en derde jaar wordt verdieping gegeven op onderwerpen als basiszorg, anatomie en pathologie, verpleegtechnische vaardigheden, methodisch werken, begeleidende vaardigheden etc.. Frank Sitaram, opleidingsmanager Horizon College: “Dankzij deze combinatie worden de leerlingen klaargestoomd om in de praktijk goede zorg te kunnen verlenen.”

Opleiding met praktijkonderwijs

De opleiding is tot stand gekomen in samenwerking tussen het Horizon college, Fiolet Taaltraining en zorginstelling Omring. Omring zorgt voor de leerwerkplekken en ook Woonzorggroep Samen heeft een plek beschikbaar gesteld. Tamara de Rie, Adviseur vakontwikkeling Omring: “De studenten gingen in het eerste jaar drie tot vier dagen per week naar school en liepen stage bij Omring waarbij ze de nodige ondersteuning en begeleiding kregen. Nu, vanaf het tweede leerjaar gaan de studenten leren en werken waarbij ze één dag per week naar school gaan en hun eigen inkomen verdienen.”

Win-win situatie

Rachida Chakir, Jobcoach Nieuwkomers Werksaam: “Ik ervaarde dat onze nieuwkomerscliënten die in hun thuisland in de zorg werkten, geen aansluiting vonden met de zorg hier. Waardoor ik hen niet in de zorg kon bemiddelen. Taalachterstand, Nederlandse cultuur afstand tot de arbeidsmarkt, en een ander type zorg hier maakten dit extra lastig en vroeg om een eigen aanpak. De kloof dichten tussen deze nieuwkomers en het tekort in de zorg was een hele uitdaging. Daarom heb ik namens Werksaam samen met Omring dit traject met extra begeleiding opgezet. Ik ben super blij met de geslaagde samenwerking tussen de vier betrokken partijen. Ook ben ik enorm trots op onze kandidaten die naast hun inzet een grote ontwikkeling hebben doorgemaakt en zo straks een steentje kunnen bijdragen aan het tekort in de zorg. Zij hebben nu een baan bij Omring en stromen uit de bijstand. Dat is toch een prachtige win-win situatie!”