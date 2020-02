Hotelier werpt zich op ‘stoppen met roken training’

Het programma voorziet in groeps- als individuele coaching. De trainingen staan onder leiding van Debbie Prijs (bekend van onder andere Stoptober) in samenwerking met andere ervaren trainers.

Van der Valk denkt dat de combinatie van professionele coaching met hospitality, sportmogelijkheden, gezonde voeding én de steun van de rokers onder elkaar, de kans van slagen op het stoppen met roken enorm vergroot.

Focus

“Zelf ben ik ook roker geweest en ik weet hoe moeilijk het is om te stoppen, zeker zonder coaching en in je gebruikelijke omgeving”, licht initiatiefneemster Elfi van der Valk het programma toe. “Mij heeft het enorm geholpen om mijzelf echt volledig te kunnen focussen op het stoppen, daarbij geholpen door mede-stoppers én professionals, in een rustgevende omgeving waar je dan even niet met de dagelijkse zaken bezig hoeft te zijn. Het stoppen met roken voelt echt als een overwinning en ik was enorm trots toen ik uiteindelijk van het roken verlost was. Dat gun ik echt iedereen!”

De Stoppen met Roken-cursus wordt aangeboden onder vlag van het bredere lifestyle en preventieprogramma Van der Valk Vitaal. De kosten voor deelname zijn volgens Van der Valk vergelijkbaar met een jaar tabaksconsumptie.