HSK wint rechtszaak tegen NZa in hoger beroep

HSK kreeg op 7 juni in de rechtszaak tegen de Nederlandse Zorgautoriteit gelijk. De NZa legde de ggz-aanbieder in 2016 een boete van 400.000 euro op voor onjuiste declaraties. Nu oordeelt het College van Beroep voor het bedrijfsleven in hoger beroep dat de boete onterecht is opgelegd.

De Nederlandse Zorgautoriteit deed in 2016 een inval bij HSK. Op basis van twaalf dossiers oordeelde de autoriteit dat HSK van 2013 tot 2015 onjuiste declaraties maakte. HSK zou mensen met een burn-out behandelen voor een ‘ongedifferentieerde somatoforme stoornis’ (OSS). Een burn-out valt niet onder de verzekerde zorg en kan niet gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar, OSS wel.

Rechtszaak

De NZa greep in en beboette de zorgaanbieder voor 400.000 euro. HSK ging naar de rechter om deze boete ongedaan te maken.

In eerste instantie oordeelde de Rotterdamse rechtsbank in 2018 dat de NZa de boete terecht had opgelegd. HSK ging in hoger beroep bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven. Op 7 juni oordeelde het college dat de boete onterecht is opgelegd.

Onduidelijk

In de jaren 2013 tot 2015 was niet duidelijk dat deze manier van declareren fout was, schrijf het College. “Er bestond toen medisch verschil van inzicht over de diagnose en behandeling van deze patiënten die langdurig lichamelijke klachten hadden die verband hielden met werk- of privéstress.”

Werkwijze NZa

Ook wijdt het College een alinea aan de werkwijze van de NZa. De NZa wilde met deze boete de handelingen van HSK corrigeren. Daar is de toezichthouder immers toe op aard. Echter, een boete is daarvoor wel een erg sterk middel. Met elkaar praten over het handelen van HSK, zoals HSK de NZa heeft voorgesteld, had ook gekund en was minder belastend geweest voor de zorg en de rechtsspraak.

Doelmatigheid

“Ik ben blij dat we gewonnen hebben, maar het is jammer dat het op deze manier moest”, zegt Martin Dekker, directeur van HSK. “Wij wíllen handelen volgens de richtlijnen. Wij staan namelijk voor dezelfde maatschappelijke opgaven als de zorgverzekeraars en de NZa: om de zorg doelmatig en betaalbaar te houden. En natuurlijk van hoge kwaliteit.”

Burn-out

HSK werd tot deze uitspraak beschuldigd van het ‘opcoderen’ van een burn-out. Die verdenking wil Dekker eens en voor altijd van zich afwerpen. “Ongeacht met welke verwijzing iemand binnenkomt, wij diagnosticeren iedereen bij binnenkomst. Daarvoor gebruiken wij objectieve, wetenschappelijke, gestandaardiseerde diagnostiek. Dat is niet afhankelijk van de voorkeur van de behandelaar. Afwijken van die standaard diagnostiek kan alleen in overleg met het MDO. En als uit de diagnostiek blijkt dat iemand geen DSM-stoornis heeft of een stoornis die wij niet behandelen, dan verwijzen wij diegene respectievelijk terug naar de huisarts of naar een andere gespecialiseerde ggz-instelling. 20 tot 30 procent van de aanmeldingen wordt niet door ons behandeld.”

Proceskosten

HSK hoeft nu de boete van vier ton definitief niet te betalen. Ze krijgen de proceskosten à 5.365,50 euro van de NZa vergoed. De andere ‘tonnen’ die ze in dit langdurende proces hebben moeten steken, komen uit hun eigen zak. Dekker: “We hebben ons gaandeweg wel eens afgevraagd of we wel moesten doorprocederen, maar het ging ons om het principe. Het was het waard.”