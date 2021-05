Hugo de Jonge verdedigt keuzes rondom AstraZeneca

Minister Hugo de Jonge van VWS gaat in een interview in het FD uitgebreid in op kritiek op zijn vaccinatiebeleid. “Ik denk dat de keuzes die we rond AstraZeneca gemaakt hebben, totaal rationeel zijn en volkomen in overeenstemming met de experts,” aldus de bewindsman.

In het interview komt onder meer de recente prikpauze van AstraZeneca aan de orde. De Gezondheidsraad had dit geadviseerd vanwege onduidelijkheden over zeldzame bijwerkingen, en De Jonge nam dat advies over. Dit terwijl de Europese geneesmiddelenautoriteit EMA het vaccin wel veilig achtte.

De minister benadrukt dat de EMA slechts oordeelt over toelating van een vaccin. In Nederland adviseert de Gezondheidsraad vervolgens over de precieze inzet. Volgens hem zou de vaccinatiebereidheid ernstig te lijden hebben gehad als hij het advies van de Gezondheidsraad (‘dé experts van Nederland’) in de wind had geslagen.

Bovendien heeft de prikstop volgens hem niet geleid tot noemenswaardig tijdverlies. “De keuzes rond AstraZeneca hebben niet geleid tot een andere volgorde van doelgroepen en niet tot vertraging in de campagne. Het heeft alleen geleid tot een andere inzet van de vaccins.”

De minister vindt dan ook dat hij juist heeft gehandeld. “Als men vraagt: heb je al die keren alert gereageerd als het gaat over veiligheid en geen onverantwoorde risico’s genomen, moet mijn antwoord unverfroren ja kunnen zijn. En dat is het ook.”