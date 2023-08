Hugo Keuzenkamp stelt zich kandidaat voor verkiezingen

Keuzenkamp is sinds juni kwartiermaker bij het ministerie van VWS om synergie aan te brengen in diverse programma’s. Hij was onder andere bestuurder bij Rode Kruis Ziekenhuis, Dijklander Ziekenhuis, Westfriesgasthuis en directeur Zorg bij verzekeraar Delta Lloyd. Hij is nu onder andere adviseur en vaste columnist bij Skipr Quarterly.

Hij schrijft op LinkedIn dat hij “sceptisch” is over de voortdurende discussies over zorgstelsels. Hij vindt dat de “inhoudelijke focus moet gaan naar het verkleinen van de gezondheidskloof”.

Beheersing van kosten

Keuzenkamp: “Daarnaast is het onvermijdelijk om te werken aan beheersing van de kosten die in de cure, maar vooral in de care, op ons afkomen. Op een maatschappelijk verantwoorde wijze. Zonder deze kostenbeheersing, zo is mijn overtuiging, is de solidariteit in de zorg niet houdbaar.”

Onlangs stelde Peter van der Voort, het hoofd van de IC van het UMCG, zich kandidaat voor de kieslijst van D66.