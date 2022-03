Huib Cense benoemd tot bijzonder hoogleraar RUG

Huib Cense is chirurg in het Rode Kruis Ziekenhuis en NoordWest Ziekenhuisgroep te Alkmaar en Den Helder. Hij is tevens hoofd van het opleidingsprogramma voor coassistenten en medisch manager van de afdeling chirurgie van het RKZ. Daarnaast is hij bestuurslid van de DICA (Dutch Institute for Clinical Auditing) en de Nederlandse vertegenwoordiger voor de UEMS (European Union of Medical Specialists).

Federatie

Als vice-voorzitter van de Federatie Medisch Specialisten was Cense voorzitter van de schrijfgroep van het visiedocument ‘Medisch Specialist 2025’. Dit brengt hij weer mee in het onderwijs en onderzoek op de universiteit.

Onderzoek

Cense gaat onderzoek doen naar een duurzamer gezondheidssysteem in Nederland en specifiek in het noorden. Daarbij gaat het over beleid en toepassing van (blended) digitale gezondheidstechnologie .