Huis voor Klokkenluiders krijgt meldingen over zorgkwaliteit

Het Huis voor Klokkenluiders heeft vorig jaar 52 procent meer meldingen gekregen en ook het aandeel semipubliek hierin is gestegen. Meldingen vanuit de zorg voeren hierin de boventoon, meldt de klokkenluidersorganisatie.

“We zien dat zorginstellingen het afgelopen jaar vaak worstelden met het waarborgen van kwaliteitsnormen, bijvoorbeeld als gevolg van personeelstekort”, aldus de organisatie.

Onveiligheid

“Vermoedens van misstanden gingen in deze sector bijvoorbeeld over het onbevoegd verrichten van medische handelingen, dat ten koste kon gaan van de veiligheid van patiënten of cliënten. Ook konden zulke vermoedens draaien om het gedrag van leidinggevenden. Bijvoorbeeld als dit gedrag een gevoel van (sociale) onveiligheid veroorzaakte bij medewerkers, een gevoel dat grote impact kon hebben op hun werk.”

In totaal kwamen er 369 nieuwe adviesverzoeken binnen, waarvan 50 procent uit de semipublieke sector kwam. Het Huis voor Klokkenluiders gaat verder niet op detailniveau op de cijfers in.