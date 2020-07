Huisarts geschorst na missen hersentumor

De patiënte in kwestie had een klacht tegen de dokter ingediend. Ze had op reis hoofdpijn gekregen en vanaf haar vakantieadres al naar de arts gebeld. Vervolgens besloot ze naar huis te gaan. In eigen land raadpleegde ze de dokter twee keer. Deze dacht eerst aan migraine, vervolgens aan darmproblemen.

Slordig

De arts vertrok voor vakantie en de vrouw ging bij een collega te rade. Die stuurde haar naar het ziekenhuis, waar de tumor werd vastgesteld. Het college stelt dat er geen sprake is geweest van het goede en uitgebreide onderzoek dat de richtlijn is voor een kwestie als deze. Daarbij komt dat de dokter al eerder slordig is geweest, waarvoor hij is berispt. Voor het voorwaardelijke deel van de schorsing geldt een proeftijd van twee jaar. (ANP)