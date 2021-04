Huisarts gooit 58 vaccins AstraZeneca weg: ‘Opkomst laag’

Huiarts Marco Blanker is boos en teleurgesteld. Donderdagavond heeft hij zestig spuiten met het AstraZeneca-vaccin moeten weggooien. Dat meldt RTL Nieuws. Hij deelde een foto van een volle prullenbak op Twitter. “De opkomst was onvoorstelbaar laag.”

“Twee weken geleden hebben wij onze grote prikdag gehad”, vertelt Blanker, huisarts in Zwolle. Het was vlak na het weekend dat bekend werd dat AstraZeneca niet meer aan 60-minners gegeven mocht worden. Er kwamen weinig mensen opdagen. Te weinig. “We hebben toen een grote no-show gehad.” Donderdagavond had hij een inhaalavond gepland. Hij nodigde rond de 250 mensen uit. Er kwamen slechts 72 mensen voor een prik. Het resultaat deelde hij op Twitter: een foto van een prullenbak met 58 vaccins van AstraZeneca. Het baart de huisarts zorgen dat er een grote groep 60 tot 65-jarigen ervoor kiest om zich niet te vaccineren. (ANP)