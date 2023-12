Huisarts Shakib Sana nieuw lid rvt van Pharos

Huisarts en onderzoeker Shakib Sana is per 30 november 2023 benoemd als lid van de raad van toezicht van Pharos.

Tijdens corona zette Sana zich in voor heldere en toegankelijke informatievoorziening in kwetsbare wijken. Ook gaf hij samen met andere zorgverleners, medische studenten en buurtouders op Rotterdamse markten informatie over vaccins en zette hij zich in om informatie toegankelijk en begrijpelijk te maken.

Shakib Sana

Shakib Sana zet zijn ervaring als huisarts en wetenschapper graag in voor Pharos. “Als arts maak ik veel situaties mee waarbij duidelijk zichtbaar is wat de impact van gezondheidsverschillen is. Ik zie het in mijn praktijk, maar ook tijdens de huisvisites. Ik heb van dichtbij ervaren wat het belang van goede informatievoorziening is.”

Tijdens corona stond hij samen met collega’s aan de wieg van de realisatie van toegankelijke informatie- en vaccinatielocaties in de wijk. Ook zag hij bij informatiebijeenkomsten van gezondheidskloof.nl en twijfeltelefoon.nl de impact van gezondheidsverschillen.

Sana: “Er liggen grote uitdagingen voor ons om ervoor te zorgen dat de gezondheidskloof niet groter wordt door toename van gezondheidsverschillen en dreigende digitale uitsluiting.”

Gezondheidsverschillen

“Shakib begrijpt wat achterliggende factoren van gezondheidsverschillen zijn en dat je alleen samen met de mensen om wie het gaat aan oplossingen kunt werken. Ik kijk ernaar uit om als bestuurder gebruik te mogen maken van zijn ervaringen en inzichten”, zegt Pharos-bestuurder Patricia Heijdenrijk.

Volgens voorzitter Mariëtte Hamer maakt Sana als huisarts echt het verschil voor zijn patiënten, die vak in aandachtswijken wonen. “Met zijn bevlogenheid als huisarts en stevige basis in praktijk en wetenschap is hij een aanwinst voor onze raad van toezicht.”