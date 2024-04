Een 55-jarige huisarts uit het Limburgse Brunssum mag zijn werk nooit meer uitoefenen, omdat hij meerdere vrouwelijke patiënten heeft verkracht. Hij maakte ze wijs dat wat hij deed medisch noodzakelijk was.

Hij is uit zijn beroep gezet en mag ook niet meer werken in de zorg voor kwetsbare patiënten. Dat heeft het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in Den Bosch woensdag bepaald.

De man werd vorige maand in hoger beroep veroordeeld tot zeven jaar gevangenisstraf voor de verkrachtingen. Ook kreeg hij van het gerechtshof een beroepsverbod van veertien jaar. (ANP)