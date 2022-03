Huisartsen: administratiedruk loopt op door elektronische inzage

Het aantal administratieve handelingen dat huisartsen en hun medewerkers moeten uitvoeren, is toegenomen door patiënten online inzage te geven in hun eigen gegevens. Dat blijkt uit het tweede survey-onderzoek in het OPEN-programma, uitgevoerd door Nivel.

Sinds de zomer van 2020 zijn huisartsen wettelijk verplicht om patiënten elektronische inzage in hun medische gegevens aan te bieden. In dat jaar startte twee derde van de huisartsen ermee. Een overgrote meerderheid (90 procent) maakt daarbij gebruik van het versnellingsprogramma OPEN. Een enkeling (3 procent) heeft het op eigen houtje geregeld of heeft de inzage nog niet voor elkaar (7 procent). Dat blijkt uit het tweede onderzoek naar OPEN dat Nivel uitvoert in samenwerking met IQ healthcare en de Universiteit Maastricht.

Administratieve handelingen

Hoewel veel huisartsen over het algemeen positief zijn over de digitale inzage, is er ook een keerzijde. Een meerderheid (64 procent) geeft aan dat het zorgt voor toename van het aantal administratieve handelingen. Op zich niet verwonderlijk, het gaat tenslotte om een nieuwe dienst voor de patiënt. Wat wel opvalt is dat het percentage praktijken dat dit rapporteert, oploopt: van 44 procent in het vorige onderzoek naar de genoemde 64 procent nu. Ook de tijdsbelasting neemt toe, getuige het onderzoek.

Eind dit jaar volgt het laatste onderzoek in de reeks.