Huisartsencoöperatie West-Brabant landelijk Koploper door digitale triage

Huisartsencoöperatie West-Brabant (HCWB) is benoemd tot landelijk Koploper op het gebied van AI triage en de regionale uitrol daarvan. HCWB zet een digitaal hulpmiddel in om de telefonische belasting voor huisartsenpraktijken te verminderen.

HCWB is op 7 november door het ministerie van VWS benoemd tot Koploper. Het Koplopernetwerk is een netwerk waar zorg, welzijn, onderwijs, overheid en andere partners samenwerken aan het verder ontwikkelen van innovatieve ideeën.

Digitale triage

De digitale triage moet de huisartsen in de regio ontzorgen en ondersteunen. Het zorgt ervoor dat de assistente meer tijd heeft voor ondersteuning van de huisarts, zelfstandig spreekuur kan draaien en het werk breder en uitdagender wordt. De huisarts heeft hierdoor weer meer tijd voor patiënten die door de huisarts gezien moeten worden.

Online ondersteuning

Om de hulpvraag van een patiënt te bepalen vult een patiënt nu eerst een digitaal intakeformulier in via de praktijkwebsite. De patiënt beantwoordt daarbij online een aantal vragen. Afhankelijk van de antwoorden van de patiënt, stelt AI aanvullende vragen.

Het programma stelt vervolgens een aantal mogelijke diagnoses voor en geeft die in een portaal door aan de huisartsenpraktijk. Vervolgens bepaalt de assistente of er bijvoorbeeld een (bel)- afspraak nodig is of dat een zelfzorgadvies aan de patiënt voldoende is.

Regionale uitrol

In 2021 is Lonneke Reedijk, huisarts in Roosendaal, als eerste huisarts in Nederland gestart met deze tool. Ondertussen werkt HCWB als eerste regionale huisartsen organisatie aan de regionale uitrol van dit instrument. Op dit moment werken er acht huisartsenpraktijken met de AI triage tool en staan er negen op de planning om de komende periode te starten.

Koplopernetwerk

Het Koplopernetwerk draait om initiatieven die inspireren en een waardevolle bijdrage leveren aan de actuele arbeidsmarktvraagstukken in zorg en welzijn. Daarnaast moet het idee of initiatief ook door anderen te gebruiken of te kopiëren zijn.