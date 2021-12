Huisartsen gaan ‘geen grootschalige rol’ spelen bij boosterprik

Ook deed een actiegroep van huisartsen woensdag onder de noemer ‘Het roer moet om’ een oproep om boostervaccins bij niet-mobiele ouderen door huisartsen te laten zetten. Maar huisartsen gaan geen vaste rol vervullen in de campagne “en dat willen we graag zo houden”, aldus een woordvoerder van de LHV.

Lokaal

De vereniging heeft huisartsen wel gevraagd om GGD’en te helpen bij de campagne, waar dat kan. Volgens de woordvoerder zijn er “heel lokaal” huisartsen beschikbaar. “In sommige gebieden kan dat, maar op andere locaties hebben huisartsen moeite om de eigen praktijk open te houden, dus dan gaat het niet.” Of huisartsen tijd hebben om te helpen kan zelfs binnen regio’s verschillen. Hoeveel huisartsen zich al hebben aangeboden bij een GGD is niet duidelijk.

Prikken

Huisartsassistenten kunnen helpen bij het prikken, huisartsen zelf kunnen vooral helpen bij het toezien op het prikken. Voor die laatste rol vraagt de LHV ook gepensioneerde huisartsen zich te melden. Hoeveel van hen kunnen helpen, is nog niet te zeggen. Verder vervullen huisartsen alleen een rol in het aanleveren van gegevens bij het RIVM, bijvoorbeeld over welke mensen het syndroom van Down hebben en dus voorrang hebben in de boostercampagne.

Druk

Het is op het moment erg druk in huisartsenpraktijken. Eerder stelde de LHV al dat momenteel alleen nog de hoogstnoodzakelijke zorg mogelijk is. De druk op onder meer huisartsenzorg neemt toe door de toenemende vraag naar zorg aan huis in combinatie met een hoog ziekteverzuim. Sommige praktijken kunnen alleen “met heel veel kunst- en vliegwerk” open worden gehouden, aldus de woordvoerder. (ANP)