Huisartsen Gelderse Vallei stelt ervaren interim-bestuurder aan

Panneman is van huis uit bedrijfseconoom en heeft een brede ervaring in maatschappelijke organisaties. Al meer dan twaalf jaar werkt ze als interim-manager in de zorg, meest recent in de zorg voor verstandelijk gehandicapten en de ggz.

“De RvC en het bestuur kiezen voor een interim-bestuurder om de bestuurlijke continuïteit te borgen in de organisatie na een onrustige periode”, licht Wendela Hingst, voorzitter raad van commissarissen (rvc) de tijdelijke benoeming toe.

Adviseren

Het is de bedoeling dat Panneman het bestuur gaat adviseren over de opzet voor de lange termijn. “Hierbij krijgt Wilma de opdracht collega’s en gremia uitgebreid te betrekken”, aldus Hingst.