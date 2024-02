Huisartsen: griepepidemie zwakt verder af

Dat is eigenlijk onder de grens van een griepepidemie, maar de epidemie is nog niet officieel voorbij. Dat heeft ermee te maken dat nog wel relatief veel griepvirussen worden gevonden in monsters die bij patiënten zijn afgenomen. Ook dat telt mee in de afweging.

Milde epidemie

Volgens het Nivel is nu zes weken sprake van een griepgolf in ons land. De epidemie verloopt relatief behoorlijk mild. Vorige week zag het Nivel ook al een afname, tot 58 huisartsbezoeken per 100.000 inwoners. De zogeheten epidemische grens ligt op 56.

Het totale aantal griepgevallen is onbekend. De meeste mensen die een influenzavirus oplopen, zieken immers thuis uit zonder naar de huisarts te gaan. Het aantal huisartsbezoeken is wat de deskundigen betreft toch een goede graadmeter. (ANP)