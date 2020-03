Huisartsen hebben ‘bodem bereikt’

“De bodem is bereikt”, met deze noodkreet vraagt de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) opnieuw aandacht voor het nijpende tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen. Om de schaarse middelen optimaal te gebruiken zijn in verschillende regio’s coronapraktijken aangewezen en worden patiëntenstromen gescheiden.

Om vraag en aanbod van BPM’s, zoals mondkapjes, spatbrillen, schorten en handschoenen, beter op elkaar af te stemmen zijn er sinds vrijdag 13 maart elf regionale coördinatoren actief, één voor elkaar Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ). Zij inventariseren welke mogelijke voorraden er nog zijn en moeten er voor zorgen dat de beschikbare middelen op een dusdanige manier verspreid worden over Nederland, dat ze zo goed mogelijk worden kunnen worden ingezet.

Nijpend

De LHV heeft niet de indruk dat deze maatregel ook maar enige verlichting heeft gebracht. “Tot nu dachten we het te kunnen redden met hier en daar een voorraadje, maar de bodem is bereikt”, zegt een woordvoerder van de LHV. “De spullen zijn niet waar ze moeten zijn. Het maakt ons niet wat de reden is, er moet heel snel een oplossing komen want de situatie is heel nijpend de bodem is in zicht.”

Ook LHV-voorzitter Ella Kalsbeek liet zich in tv-programma EenVandaag op zondag 15 maart zeer kritisch uit: “We kaarten dagelijks aan bij het ministerie van VWS dat spullen de huisartsen niet bereiken, maar krijgen geen antwoord op de vraag wat het probleem is. Het kan zijn dat ze het zelf niet weten, het kan ook zijn dat er andere redenen zijn, maar dat interesseert mij ook niet. Het moet opgelost worden.”

VWS erkent inmiddels dat het probleem niet zozeer in de distributie zit, maar in de feitelijke beschikbaarheid. “We zullen dit in Europees verband moeten oplossen”, stelt een woordvoerder.

Coronapraktijk

Om de schaarse middelen optimaal te gebruiken, hebben huisartsen over het hele land hun werkzaamheden aangepast. Zo zijn in verschillende regio’s coronapraktijken aangewezen. Ook worden in verschillende praktijken patiënten met luchtwegklachten of andere mogelijk corona-gerelateerde klachten gescheiden van andere patiënten.

Als de problemen voortduren zal de LHV de achterban adviseren om op een andere manier zorg te verlenen, of misschien zelfs (tijdelijk) van zorg af te zien. “Een uiterste scenario, maar een situatie zonder beschermingsmiddelen kan niet voortduren”, aldus de LHV.

Beroep

Ook in de ziekenhuizen is de nood zeer hoog, zo blijkt uit het commentaar van bestuursvoorzitter Bart Berden van het ETZ in Tilburg in de Volkskrant. “Er is een enorm tekort aan mondkapjes en dat werkt demotiverend voor de mensen die bij ons in de frontlinie staan. Zij moeten naar al deze patiënten toe. En ze zeggen tegen mij: kom niet bij ons aan met het bericht dat de mondkapjes op zijn. Dit is mijn grootste zorg op dit moment.”

Uit arren moede doet Berden een beroep op de burger. “Mochten er burgers zijn die aan aanzienlijke hoeveelheden mondkapjes kunnen komen: alsjeblieft, geef ze aan ons.’