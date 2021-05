Huisartsen krijgen vergoeding voor extra werk rond vaccinaties

Huisartsen krijgen een aanvullende vergoeding voor het extra werk dat ze hebben gekregen door de coronavaccinaties en de pauze met het vaccin van AstraZeneca. Ze moesten door de onderbreking bijvoorbeeld patiënten afbellen en later, toen het vaccineren werd hervat, opnieuw uitnodigen. Ook voor het selecteren en uitnodigen van patiënten uit bepaalde medische risicogroepen, die met voorrang worden geprikt door de GGD of door teams die mensen thuis vaccineren, krijgen de huisartsen een extra bedrag.

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) heeft nieuwe afspraken over vergoedingen gemaakt met het ministerie van Volksgezondheid. Dat was volgens de vereniging nodig “omdat de werkzaamheden van huisartsen voor de covid-vaccinaties veel meer behelzen dan we vooraf wisten”. Zo werden huisartsen overspoeld met vragen van patiënten, “wat een forse belasting is voor de medewerkers in de praktijken. Ook vergt de uitvoering van de vaccinaties sowieso meer tijd dan vooraf verwacht”, aldus de LHV.

AstraZeneca

Huisartsen vaccineren mensen tussen de 60 en 64 jaar met het vaccin van AstraZeneca. Het gebruik daarvan lag vanwege meldingen over zeldzame, maar ernstige bijwerkingen enige tijd stil. Het gaat om de combinatie van trombose en een laag aantal bloedplaatjes. Dat specifieke ziektebeeld doet zich vooral voor bij jongere mensen. Voor de 60-plussers is de kans om ernstig ziek te worden van het coronavirus vele malen groter dan het risico op zeldzame bijwerkingen.

Arbeidsintensief

In totaal bedraagt de aanvullende vergoeding voor de huisartsenpraktijken 2 euro per ingeschreven patiënt. Voor de vaccinatie van patiënten die zelf langs kunnen komen, krijgen huisartsen 21 euro per toegediend vaccin. Dat bedrag blijft hetzelfde. Voor de thuisvaccinatie van niet-mobiele ouderen geldt een veel hoger tarief, van ruim 90 euro. “Dit traject is erg arbeidsintensief, door de specifieke voorbereidingen en uitvoeringseisen die dit met zich meebrengt”, legt de LHV uit. (ANP)