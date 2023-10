Huisartsen maken budget voor 2022 niet op

Het budget dat VWS voor huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg had geraamd, was vorig jaar 4.208 miljoen euro. Daarvan is 379 miljoen euro niet uitgegeven.

De zorgkosten zijn in 2022 toegenomen met 3,8 procent ten opzichte van 2021. Dat blijkt uit cijfers van Vektis die onlangs zijn gepubliceerd.

Huisartsenbekostiging

De kosten in segment 1, de basishuisartsenzorg, namen in 2022 met 3,1 procent toe. Er is een daling in segment 2 van 4,5 procent. In dit segment daalt zowel de omvang van integrale bekostiging als de geïntegreerde eerstelijnszorg. Een sterke toename van de kosten is te zien in segment 3: de vergoede zorg voor zorgvernieuwing, digitale zorg en resultaatbeloning nemen sterk toe.

In 2021 werd 137 miljoen euro van het budgettair kader huisartsenzorg niet uitgegeven.