Huisartsen missen pgo-deadline: twee maanden uitstel

Huisartsen moeten de rol van koploper spelen in het uitrollen van de pgo’s, maar het leek al langere tijd een utopie om 95 procent van de huisartspraktijken voor 1 juli aansluit-klaar te hebben. Dat was wel de eis van de VIPP OPEN-subsidieregeling. De huisartsen moesten zich voor die datum inschrijven op de MedMij-Zorgaanbiederslijst (ZAL). Daarmee zijn ze vindbaar voor patiënten met een pgo. Die hebben dan via het pgo inzage in hun eigen gezondheidsgegevens bij de huisarts.

De technische aanpassingen in het HIS die dat vergt, waren begin dit jaar grotendeels al gereed. De oorzaak voor de vertraging ligt volgens het ondersteunende programma OPEN vooral bij het sluiten van verwerkersovereenkomsten tussen de leveranciers die de koppeling tussen het HIS en het MedMij-netwerk moeten leggen. Het aanbieden van die overeenkomsten zou vertraging hebben opgelopen door de coronacrisis. Ook de aansluitingseisen van de nieuwe Toegangsverleningsservice (TVS) en de daaraan gekoppelde DigiD-audit zouden er een rem op hebben gezet, aldus OPEN.

Ondertussen gaan de samenwerkende partijen door met het aanjagen van de pgo’s. Onderdeel daarvan is de lancering van de website pgo.nl, die informatie verschaft over de werking van de pgo’s.