Huisartsen staan achter AZWA

De huisartsen staan achter het Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord (AZWA). Tijdens een extra LHV-ledenvergadering is unaniem steun uitgesproken. Ook InEen stemde in.

De LHV benadrukt wel dat de waarde van het AZWA pas zichtbaar wordt als alle betrokken partijen hun afspraken waarmaken. De uitvoerbaarheid in de praktijk blijft dus een belangrijk aandachtspunt, stelt de LHV.

Randvoorwaarden

Interessant zijn de randvoorwaarden om mee te doen voor de LHV. De ‘juiste’ partijen moeten meedoen en aan boord blijven en de financiële afspraken moeten overeind blijven.

Voor huisartsen is in het AZWA onder meer afgesproken dat de huisartsenzorg mag groeien met 3,5 procent in 2027 en 2028.