Huisartsen verbaasd over sluiting huisartsenpost in Erasmus MC

De huisartsenpost in het Erasmus MC gaat definitief sluiten per 1 februari. Het bestuur van Huisartsenposten Rijnmond heeft dat besloten. De huisartsen noemen de beslissing ‘onbegrijpelijk’.

Het bestuur van Huisartsenposten Rijnmond gaat patiënten doorverwijzen naar huisartsenposten die op 4 kilometer afstand van het Erasmus MC liggen. Reden voor de sluiting is beperkte mankracht en de druk op de dienstbelastbaarheid van de huisartsen.

Buitenspel

Een van de huisartsen die de post heeft opgezet, Robert Mol, heeft met verbazing gereageerd op de beslissing van de bestuurder van Huisartsenpost Rijnmond. “Wij zijn niet betrokken geweest bij de besluitvorming. Nooit eerder was er sprake van sluiting. Wij voelen ons buitenspel gezet.”

Lokale situatie

Minister Kuipers heeft begin december gereageerd op schriftelijke Kamervragen over de mogelijke sluiting van de huisartsenpost in het Erasmus MC. Hij stelt dat partijen zelf goede afwegingen kunnen maken omdat zij de lokale situatie het beste kennen. Wijzigingen in het aanbod moeten volgens Kuipers worden bezien in samenhang met de hele spoedzorgketen en procedures moeten opgevolgd worden.