Huisartsen verdeeld over toekomst van zorg op afstand

Huisartsen zijn verdeeld over hun ervaringen met telefonische consulten en beeldbellen tijdens de coronacrisis. Zo’n zestig procent wil er in de toekomst mee doorgaan, ongeveer een kwart niet. Tijdbesparing wordt gezien als voordeel. Het missen van diagnoses en het niet overkomen van informatie, zien zij als risico’s.

Dat blijkt uit onderzoek naar zorg op afstand dat RTL Nieuws heeft verricht onder 268 Nederlandse huisartsen. De meeste huisartsen hebben tijdens de lockdown hun patiënten niet meer fysiek gezien. Alternatieven om patiënten te spreken waren e-mail, maar vooral telefonisch contact en beeldbellen. RTL vroeg ze of ze daar in de toekomst mee verder willen.

Sommige huisartsen wijzen erop dat ze inschattingsfouten kunnen maken omdat ze iemand niet in hun spreekkamer zien. Huisartsenvereniging NHG wil dan ook dat VWS alle risico’s goed in kaart gaat brengen. Dit najaar verwacht de minister dat nieuw onderzoek naar (beeld)bellen wordt afgerond. “De resultaten hiervan volgen in oktober en dan bekijk ik ook welke vervolgacties er nodig zijn”, schrijft minister Tamara van Ark van Medische Zorg en Sport in een reactie aan RTL Nieuws.

Veruit de meeste huisartsen zien voordelen en willen dit nu voortzetten, zij merken dat veel patiënten er ook blij mee zijn. Naast tijdsbesparing als voordeel spelen kosten een rol. Huisartsen voelen ook de druk vanuit de overheid en zorgverzekeraars om goedkopere zorg te leveren.