Huisartsen verwijzen weer net zo vaak door als vóór corona

De toename kan volgens de organisatie ook betekenen dat mensen met gezondheidsklachten de huisarts weer eerder opzoeken. Acute en semi-acute zorg is in alle ziekenhuizen volledig beschikbaar. Zorg die binnen zes weken moet plaatshebben is nu in 79 procent van de ziekenhuizen voorhanden. In de overige 21 procent kan deze zorg deels worden geboden.

Planbare zorg

Bij zorg die zonder grote gevolgen langer dan zes weken kan wachten, is het anders. Deze planbare zorg is bij 82 procent van de ziekenhuizen voor een deel beschikbaar en slechts in 8 procent daarvan volledig. De operatiecapaciteit is ook nog steeds lager dan het normaal aantal beschikbare operatiekamers. (ANP)