Huisartsen vinden vaccinatie veel te stroperig gaan

Huisarts Reis Kurt in Rotterdam: “Niet bellen, mailen, vinkjes zetten. Ik zou onze patiënten een brief sturen: ‘u moet morgen om 16.00 komen voor de prik’. Punt. En reken maar dat ze komen.” Ze ergeren zich aan de regeltjes die zijn opgelegd door het RIVM. Kurt moest bijvoorbeeld 24 uur bellen en mailen om één extra doosje AstraZeneca-vaccins te krijgen.

“We hebben een grote praktijk. We hebben vierhonderd 63- en 64-jarige en morbide obese patiënten die we morgen, zaterdag, mogen inenten. Volgens de computer hebben we recht op drie doosjes vaccin. Maar ik heb vier doosjes nodig.” In elk doosje zitten 110 vaccins.