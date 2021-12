Huisartsen willen boosterprikken zetten bij ouderen

Volgens de groep zou verder de plicht van 15 minuten wachten na de vaccinatie moeten worden losgelaten. Het zou “belemmerend voor de snelheid” zijn en vrijwel niets meer aan veiligheid toevoegen. “Mensen zijn meestal al twee keer met hetzelfde middel gevaccineerd, allergieën zijn bekend”, aldus het actiecomité. De groep huisartsen denkt dat alle huisartsen samen ervoor kunnen zorgen dat zij voor de feestdagen ruim 100.000 niet-mobiele ouderen thuis kunnen vaccineren.

Trage boostercampagne

De Tweede Kamer is kritisch over de trage voortgang van de boostercampagne, bleek woensdag tijdens een debat. Nederland is als een van de laatste landen in Europa begonnen met de nieuwe vaccinatieronde en bungelt met het aantal gezette boosterprikken onderaan in de Europese ranglijsten.

Het kabinet kondigde vorige week een ‘boosteroffensief’ aan. Voor het einde van het jaar moeten zoveel mogelijk ouderen hun extra prik tegen het coronavirus hebben gekregen. Daarvoor wordt onder meer de hulp van “studenten van mbo tot universiteit” en 750 militairen ingeschakeld. Ook de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) is gevraagd om mee te helpen, meldde de landelijke koepel GGD GHOR.

Ziekenhuizen zijn vorige week begonnen met het extra inenten van hun personeel. Ook ambulancepersoneel en huisartsen kunnen daar terecht voor hun boosterprik. Verpleeghuizen met eigen artsen zijn rond dezelfde datum begonnen met het geven van de boosters. Op 18 november kreeg de eerste oudere bij de GGD haar oppepprik. (ANP)