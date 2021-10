Huisartsen willen speciale verpleegafdelingen voor opvang

Huisartsen willen dat er grootschalige opvanglocaties komen voor patiënten die niet meer in het ziekenhuis terechtkunnen, maar ook niet thuis kunnen verblijven. Dat soort speciale verpleegafdelingen zijn volgens de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) noodzakelijk om de huisartsenzorg overeind te houden dit najaar. “Dit soort locaties zijn er in de eerste corona-uitbraak ook her en der geweest in het land. We vragen dat die met spoed weer worden opgezet”, meldt de LHV.

Coronabesmettingen

De artsenorganisatie zegt zich “grote zorgen” te maken over de continuïteit van de huisartsenzorg. De LHV wijst op de coronabesmettingscijfers die rap oplopen, de forse uitval onder zorgverleners en de hoge werkdruk in de huisartsenzorg.

Ontslag

“Nu al merken we dat de toelopende druk in de ziekenhuizen leidt tot een extra verhoging van de werkdruk in de huisartsenzorg en ook de wijkverpleging. Het versneld ontslaan van patiënten vanuit het ziekenhuis en het uitstellen van noodzakelijke ziekenhuisbehandelingen leidt ertoe dat er veel meer mensen thuis verblijven en daar zorg nodig hebben”, aldus de huisartsen. Volgens de belangenorganisatie is dat voor huisartsen en thuiszorg niet op te vangen.

Regeldruk

De huisartsenvereniging wil ook dat de overheid direct regelt dat er geen extra taken naar de huisartsen gaan en dat een aantal administratieve taken wordt geschrapt. Voor de langere termijn moet de druk op de huisartsenzorg ook worden verlicht door verbeterde toegang van patiënten tot onder meer de ggz en de jeugdzorg. “We verwachten regie én actie vanuit de overheid op deze onderwerpen. We kaarten deze punten ook aan bij de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), bij de zorgverzekeraars en bij alle andere relevante partijen, omdat we hier gezamenlijk voor staan”, aldus de LHV. (ANP)