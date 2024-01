Huisartsen zetten AI in bij beoordeling botbreuken in de nacht

Voorheen moesten patiënten met mogelijke botbreuken eerst naar de spoedeisende hulp met als gevolg dat zij soms lang moesten wachten op de uitslag. Ongeveer de helft van de patiënten had uiteindelijk geen botbreuk en hoefde dus niet behandeld te worden op de spoedeisende hulp.

Voortaan gaat de patiënt, als blijkt dat er sprake is van een botbreuk, alsnog naar de SEH.

Volgende dag beoordeling radioloog

De radioloog beoordeelt de foto de volgende dag zelf. Als de radioloog een afwijking constateert waar behandeling voor nodig is, wordt de patiënt gebeld voor eventuele behandeling van de botbreuk.

Matthijs Vermeulen, radioloog Meander Medisch Centrum: “Door de inzet van een AI-programma dat röntgenfoto’s direct voorziet van een beoordeling, kunnen we deze service ook aanbieden in de avond en in het weekend. En omdat alle röntgenfoto’s later ook nog door een radioloog worden beoordeeld, kan dit veilig en zonder risico voor de patiënt.”

De pilot is een volgende mijlpaal in de samenwerking tussen huisartsenspoedpost Eemland en Meander, waarin zij streven naar meer kwalitatieve zorg en beter toegankelijke zorg. Met de inzet van AI bij botbreuken wordt het personeel van de SEH ontlast.