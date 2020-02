Huisartsenfonds lokt potentiële werknemers

Onder het motto ‘Mijn baan in de praktijk’ is de Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH) een campagne gestart om potentiële werknemers te verleiden tot een loopbaan in de huisartsenzorg. SSFH wil vooral laten zien dat de huisartsenzorg garant staat voor zinvol werk en een mooi carrièreperspectief.

Uit werkgeversonderzoek blijkt dat ruim driekwart van de huisartsen en gezondheidscentra (77,4 procent) momenteel moeilijk vervulbare vacatures heeft. Met de “Mijn baan in de praktijk” wil SSFH om mbo- en hbo-studenten als ook zij-instromers laten zien hoe waardevol en leuk het is om in de huisartsenzorg te werken.

Negatief

Het werk in de huisartsenzorg is vaak negatief in het nieuws. De media berichten veelvuldig voer onderwerpen als personeelstekorten, gebrek aan stageplaatsen, agressie op de werkvloer en de werkdruk. Zonder hieraan voorbij te gaan, wil de SSFH de positieve kanten van huisartsenzorg belichten en zo bijvoorbeeld studenten en zij-instromers warm maken voor de sector.

Zinvol

Persoonlijke videoportretten van praktijkondersteuners, praktijkverpleegkundigen, doktersassistenten en triagisten moeten de unieke én leuke kanten van het vak. SSFH denkt daarbij aan de persoonlijke interactie met de patiënt, het teamwork, de regelmatige werktijden en de verschillende ontwikkelmogelijkheden. “Laten we aan de buitenwereld tonen dat huisartsenzorg prachtig en zinvol is en een mooi carrièreperspectief biedt”, aldus Petra Portengen, voorzitter van de Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH).