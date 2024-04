Huisartsenketens zoals Co-Med rukken op, eenpitters op hun retour

Huisartsenketen Co-Med ligt onder vuur. Als het bedrijf zijn zaken niet op orde krijgt, kan het een boete krijgen van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Er is vaker kritiek op commerciële huisartsketens. Maar hoeveel zijn er daar eigenlijk van? Hoe diep zijn de commerciële ketens in de huisartsenij doorgedrongen?

Simpele vragen die lastig te beantwoorden zijn, blijkt uit een rondgang langs instellingen. Nauwkeurige antwoorden zijn er niet, een beeld wel. Zo is het zeker dat de traditionele huisarts op zijn retour is. Van de 4847 huisartsenpraktijken die Nederland in 2022 telde, was 17 procent een eenpersoonspraktijk. In 2012 was de solopraktijk met een aandeel van 44 procent nog de meest voorkomende. (ANP)