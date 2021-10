Huisartsenpost Amsterdam verwijst spoedpatiënt digitaal door naar OLVG

De verwachting is dat het Amsterdamse koploperproject in december 2021 is afgerond en het digitaal verwijzen van patiënten van de HAP naar het OLVG dan een feit is.

Koploperprojecten

De samenwerking tussen de Huisartsenspoedpost CentrumOost en OLVG en leveranciers CompuGroup Medical en Epic is een van de koploperprojecten van het landelijke programma ‘Met spoed beschikbaar’. Koploperprojecten zijn regionale samenwerkingsverbanden van spoedzorgaanbieders die, samen met hun ICT-leveranciers, de digitale uitwisseling van gegevens tussen ketenpartners in de acute zorg naar een hoger plan willen tillen.