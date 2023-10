Huisartsenpost in Erasmus MC wordt mogelijk gesloten

De sluiting zou ingaan per 2024. Reden voor de sluiting is beperkte mankracht en de druk op de dienstbelastbaarheid. Ook is er nieuw onderzoek geweest naar wie de bezoekers zijn en waarvoor zij komen. Omdat het aantal huisartsen en het aantal triagisten terugloopt, wil het bestuur van Huisartsenposten Rijnmond patiënten doorverwijzen naar een nabijgelegen huisartsenpost. De woordvoerder verwijst ook naar het Integraal Zorgakkoord waardoor ze ‘gedwongen’ worden de juiste spoedzorg op de juiste plek te brengen.

Moeilijke opgave

Huisartsen van Huisartsenposten Rijnmond keren zich tegen het voorgenomen besluit. Huisarts Marleen Kooijman was betrokken bij de oprichting van de huisartsenpost. Op LinkedIn stelt ze: “De huisartsenpost van het EMC is in 2016 speciaal opgezet om de zogenaamde zelfmelders (binnenlopers) op te vangen. Met een huisarts in de spreekkamer en een medisch student aan de balie is er sprake van veilige, doelmatige en betaalbare zorg. Als het enige ziekenhuis in het centrum van Rotterdam is het EMC de plek waar kwetsbare mensen met allerlei klachten binnenlopen. Daklozen, psychiatrische patiënten, buitenlandse studenten, zeelieden, vluchtelingen, ongedocumenteerden. Ook expats en toeristen die het Nederlandse zorgsysteem niet kennen lopen het EMC binnen. Als de huisartsenpost van het EMC verdwijnt, moeten deze binnenlopers in de avond- en weekenduren via een telefoonpaal hulp zoeken bij een huisartsenpost op afstand. Voor deze groep mensen vaak een moeilijke tot onmogelijke opgave. Of ze worden alsnog gezien door de gespecialiseerde, en dus duurdere, SEH-artsen van het Erasmus MC.”

Afspraken

Het bestuur van Huisartsenposten Rijnmond wil met het Erasmus MC afspraken maken over de mogelijkheid om sommige kwetsbare patiënten toch te zien in het Erasmus MC. De mogelijke sluiting wordt ook meegenomen in de continuïteitsplannen van het bestuur van Huisartsenposten Rijnmond. Uiteindelijk mogen de huisartsen zelf het laatste oordeel geven over het voorgenomen besluit.