Huisartsenpost moet druk op SEH Militair Hospitaal verlichten

Het Staatziekenfonds (SFF) heeft vrijdag 27 december een huisartsenpost geopend in het Militair Hospitaal. Doel hiervan is om de druk op de Spoed Eisende Hulp (SEH) van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo tijdens de feestdagen te verlichten.

Volgens dokter Rudrakanth Oemraw, de coördinator van de SZF huisartsenposten, is de huisartsenpost bij het Militair Hospitaal is tijdens werkdagen geopend van 19.00 uur tot 07.00 uur. Tijdens het weekend en de feestdagen geldt dit voor 24 uur per dag, meldt Waterkant.

Tegemoetkoming

Oemraw benadrukt dat de huisartsenposten deel zijn van het beleid van de regering om de samenleving tegemoet te komen met gezondheidszorg. “Gratis zorg, vierentwintiguurs service, geen drempelkosten en ook geen additionele kosten”, voegt hij eraan toe.

Noodpost

De huisartsenpost bij het Militair Hospitaal heeft op dit moment de functie van noodpost en van 27 december tot 5 januari de druk op de SEH verlichten. Na deze periode zal afhankelijk van de toeloop worden besloten of deze Surinaamse post permanent blijft.