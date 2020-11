Huisartsenpost Oost-Brabant en Jeroen Bosch Ziekenhuis digitaliseren verwijzing

De Huisartsenpost Oost-Brabant hoeft geen pdf’jes met verwijzingen meer door te sturen naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ). De HAP kan ze in plaats daarvan vanuit zijn elektronische patiëntendossier naar dat van het ziekenhuis sturen. De twee systemen, die van verschillende softwarebouwers zijn, zijn aan elkaar gekoppeld via het Landelijk Schakelpunt (LSP).

Het ziekenhuis en de huisartsenpost hebben zes weken proef gedraaid met de digitalisering van spoedverwijzingen. De pilot was onderdeel van het project van de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) om nieuwe zorgtoepassingen te realiseren. VZVZ is de beheerder van het Landelijk Schakelpunt. In de pilot zijn gegevens van patiënten die van de HAP naar de SEH worden verwezen digitaal en gestructureerd verstuurd via het LSP. Na de succesvolle proef is de nieuwe werkwijze ook geïmplementeerd.

De geslaagde uitwisseling en opgedane ervaringen zullen worden gebruikt om ook andere zorgaanbieders te ondersteunen en een landelijke uitrol te realiseren, zo is te lezen op de website van het Regionaal Zorg Communicatie Centrum (RZCC).