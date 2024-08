Huisartsenposten bezorgd over toenemend aantal agressieve patiënten  

Bijna dagelijks wordt NEO Huisartsenzorg geconfronteerd met verbaal of fysiek agressief gedrag. “We zien een stijgende lijn van agressiemeldingen en daar maak ik me ernstig zorgen over”, vertelt Hans Janssen, manager huisartsenposten van NEO Huisartsenzorg, aan Omroep Gelderland.

Opgerekte verwachtingen

Hoewel de huisartsenpost er voor de ANW-uren is voor spoedgevallen, verwachten patiënten dat ze voor alle vragen bij de huisartsenspoedpost terecht kunnen. Patiënten worden vervolgens boos op de zorgverlener omdat ze in niet-spoedeisende gevallen niet gelijk worden geholpen. De impact op de zorgprofessionals is groot. Janssen: “Als je tijdens je werk verbaal wordt aangevallen en wordt bedreigd, zoals ‘ik weet je te wonen’ of ‘ik wacht je dadelijk op’, doet dat natuurlijk heel veel met mensen.”

Huisartsenzorg Oost-Gelderland ziet ook steeds meer agressie en constateert dat patiënten niet meer het onderscheid weten tussen spoedzorg en huisartsenzorg. “De mondigheid neemt toe en lontjes van de patiënten worden korter”, vertelt Marco Jong, manager zorg huisartsenspoedposten, aan de omroep.