Huisartsenposten Rijnmond benoemt nieuwe bestuurder

Dyonne Broers is per 1 juni 2022 benoemd tot raad van bestuur van Huisartsenposten Rijnmond. Zij volgt interim-bestuurder Maaike de Vries op.

Broers begon haar carrière begin jaren negentig als tandarts bij verschillende zorginstellingen. In 2010 startte zij als directeur Zorg en Opleidingen bij de Stichting Bijzondere Tandheelkunde Amsterdam. Sinds 2017 is Broers directeur Zorginstituut bij het Academisch Centrum Tandheelkunde in Amsterdam.

Grootste huisartsenposten

De bestuurder in spe treedt per 1 juni 2022 aan en volgt hiermee interim-bestuurder Maaike de Vries op. “Wij zijn erg blij met de komst van Dyonne, zij is een ervaren bestuurder met een groot hart voor patiënten, vooral de meer kwetsbare”, aldus Hansmaarten Bolle, voorzitter raad van commissarissen.

Binnen Huisartsenposten Rijnmond werken ruim 1000 huisartsen, basisartsen, verpleegkundig specialisten, physician assistants, 220 triagisten en baliemedewerkers en 40 medisch chauffeurs. Met meer dan 1 miljoen inwoners in het verzorgingsgebied Rotterdam Rijnmond en jaarlijks ruim 260.000 consulten is Huisartsenpost Rijnmond een van de grootste huisartsenposten van het land.