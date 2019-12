Huisartsenposten Rijnmond benoemt nieuwe commissaris

Marjo Jager is per 1 januari 2020 benoemd tot lid van de raad van commissarissen van Huisartsenposten Rijnmond. Jager volgt in deze rol Sylvia Shackleton-Dijkstra op, die na de maximale periode van acht jaar afscheid neemt van de organisatie.

Jager is sinds 2017 werkzaam als Hoofd Medische Zaken in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Ze begon haar carrière als algemeen kinderarts in het Jeroen Bosch Ziekenhuis waarna zij in 2010 in hetzelfde ziekenhuis een aanstelling kreeg als Medisch Specialist Patiëntveiligheid.

Toezicht houden is Jager niet onbekend. Van 2013 tot juli 2019 zat zij in de raad van toezicht van zorgaanbieder Maasduinen. “Met haar vele ervaring en kennis op het gebied van kwaliteit is Marjo een aanwinst voor ons team”, aldus rvc-voorzitter Hansmaarten Bolle.

Onder de vlag van Huisartsenposten Rijnmond zijn meer dan 800 huisartsen, basisartsen, verpleegkundig specialisten actief , alsook ruim 220 triagisten, baliemedewerkers en 40 medisch chauffeurs die ervoor zorgen dat de patiënt bij spoed in juiste handen is. Met meer dan 1 miljoen inwoners in het verzorgingsgebied Rotterdam Rijnmond en jaarlijks ruim 260.000 consulten is Huisartsenpost Rijnmond één van de grootste huisartsenposten van het land.