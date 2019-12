Huisartsenposten Rijnmond verwelkomt nieuw lid raad van commissarissen

Marjo Jager is per 1 januari 2020 benoemd tot lid van De Raad van Commissarissen (RvC) van Huisartsenposten Rijnmond. Zij volgt hiermee Sylvia Shackleton-Dijkstra op die na de maximale periode van 8 jaar afscheid neemt van de organisatie.

Jager begon haar carrière als algemeen kinderarts in het Jeroen Bosch Ziekenhuis waarna zij in 2010 in hetzelfde ziekenhuis een aanstelling kreeg als Medisch Specialist Patiëntveiligheid. Sinds 2017 is Jager werkzaam als Hoofd Medische Zaken in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Van 2013 tot juli 2019 zat zij tevens in de raad van toezicht bij zorgaanbieder Stichting Maasduinen.