De huisartsenpraktijk in het Noord-Hollandse Breezand, opvolger van de lokale Co-Med-praktijk, gaat deze maandag open nadat de praktijk. De laatste patiëntendossiers zijn overgedragen, meldt het Noordhollands Dagblad .

Praktijk Zandvaart telt twee huisartsen en drie praktijkondersteuners voor chronische zorg en ggz.

Patiëntendossiers

De praktijk had in eerste instantie moeite om alle vierduizend patiëntendossiers op te vragen bij de failliete boedel, maar later gingen de curatoren alsnog akkoord met een grote overdracht.