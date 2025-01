Amstelveen biedt vangnet voor cliënten in de wijk

Nieuwe cliënten voor wijkzorg kunnen door naasten, huisartsen en ziekenhuizen worden aangemeld bij één centraal punt. Via de applicatie POINT kunnen zorgprofessionals veilig en snel dossiers met elkaar uitwisselen. Vervolgens stemmen wijkorganisaties onderling af wie welke cliënt zal opnemen in zorg. Dat scheelt zorgverleners tijd, er is minder administratielast en de cliënt is sneller geholpen.

Wijkzorg

In Amstelveen werken Brentano, Zonnehuisgroep Amstelland en Amstelring samen door systemen te koppelen met POINT. Voorheen werden de aanmeldingen van cliënten telefonisch gedaan, nu komen alle aanvragen van huisartsen en ziekenhuizen centraal binnen. De drie samenwerkende zorgorganisaties die in de wijk in Amstelveen werken, hebben toegang tot dit centrale coördinatiepunt in POINT.

Bezetting

Wijkverpleegkundige Isa Hemert vindt het een grote verbetering: “Voorheen werden cliënten door huisartsen en ziekenhuizen doorverwezen op basis van netwerk. De relatie die je met elkaar had, was dan bepalend. Nu kijken we naar de bezetting per organisatie. Dat zorgt er ook voor dat je je als wijkverpleegkundige minder schuldig voelt dat je een cliënt moet afwijzen, want er is vaak een vangnet.”

Zorgzwaarte

Wijkverpleegkundige Nicole Moers moet nog wennen aan het nieuwe systeem. “Het is natuurlijk geen wondermiddel. Niet alle cliënten die worden aangemeld, kunnen worden opgenomen. Maar het is wel prettig dat de aanvragen door drie organisaties worden opgepakt, zodat de zorgzwaarte beter wordt verdeeld. En het is een mooie plus dat ook mensen zelf iemand kunnen aanmelden; een buurman, bezorgde kinderen of mantelzorgers kunnen ook een melding maken.”

Huisartsen

Els Licht is huisarts in de wijk Bankras en was direct betrokken bij de eerste pilot. “We werken in onze wijk intensief samen met Amstelring, Brentano en met Zonnehuisgroep in mindere mate. We hebben altijd korte lijnen met de wijkzorg gehad, maar het was vaak een uitdaging om een organisatie met plek te vinden voor een cliënt. Normaal gesproken belde ik dan een hele lijst van organisaties af op zoek naar beschikbaarheid. Best een karwei om dit te coördineren. Dat kostte veel tijd. Hoe we het nu met elkaar geregeld hebben, is superfijn.”

Zorgdata

Samenwerking tussen de verschillende organisaties en disciplines behoeft volgens Natasja van der Winden, Service Manager digitale zorg bij Sigra, continue aandacht. “Digitaal is geen heilige graal, het gaat vooral om elkaar vinden, om afspraken maken en om elkaar ergens op te durven aanspreken.” Van der Winden is opgeleid als verpleegkundige en leerde tijdens haar werk in Rotterdam de waarde van datagedreven werken. “POINT genereert ketendata. Je ziet wie wat doet, voor welke cliënt en op welk moment. Je kunt voorspellingen doen voor zorgvragen en tekorten. Hier kun je zorg op inrichten.”