Steeds meer artsen pakken euthanasieverzoek zelf op

In 2024 werden 587 artsen begeleid, geadviseerd en geschoold door consulenten van het expertisecentrum. Hierdoor kon een groter aantal patiënten door hun eigen behandelaar geholpen worden.

Zelf oppakken

Het merendeel van de consultaanvragen, in totaal 432, is afkomstig van huisartsen. In 2024 vroegen zij 14 procent meer consulten aan dan in 2023. Daarnaast lieten 64 psychiaters zich begeleiden door een consulent euthanasie. De verzoeken waarbij consulenten ondersteunen, blijven veelal complex van aard. In 2024 was er een toename van 32 procent in consultaanvragen op basis van psychiatrische problematiek en een stijging van 25 procent bij aanvragen op basis van dementie.

De Overleglijn voor zorgprofessionals werd 2.238 keer geraadpleegd. Daarnaast hebben vijf instellingen inmiddels een vaste consulent van het expertisecentrum. Deze consulenten bieden ondersteuning bij concrete casuïstiek en dragen bij op beleidsniveau. “We zien dat steeds meer zorgverleners complexe euthanasieverzoeken zelf oppakken. Ons aandeel in de diagnostiek van dementie en stapeling van ouderdomsklachten is het afgelopen jaar afgenomen”, zegt Sonja Kersten, bestuurder van het expertisecentrum. “Dat zien we ook terug als we naar de landelijke cijfers kijken.”

Onderdeel van psychiatrie

Het Expertisecentrum Euthanasie is daarnaast een vangnet voor patiënten die met hun euthanasieverzoek niet bij hun eigen behandelaar terecht kunnen. In 2024 werden er in totaal 1.412 hulpvragen ingewilligd. De meeste hulpvragers hebben uitbehandelde kanker, psychische aandoeningen of een combinatie van ouderdomsaandoeningen. Meer dan de helft is ouder dan zeventig jaar, waarvan de meerderheid vrouw is. Dit beeld komt overeen met dat van 2023.

Het aantal aanmeldingen van hulpvragers die psychisch lijden is iets toegenomen ten opzichte van het voorgaande jaar. Kersten: “Het bewustzijn is gegroeid dat euthanasie onderdeel kan zijn van de zorg die psychiaters zelf bieden.”