Centraal aanmeldpunt CAZHEM breidt uit

CAZHEM is er voor huisartsen(posten) en de spoedeisende hulp van ziekenhuizen in Zuid-Kennemerland en de Haarlemmermeer die een patiënt hebben die met spoed een plek in een revalidatiekliniek of woonzorgcentrum of met spoed thuis zorg nodig heeft.

CAZHEM is van oorsprong een samenwerking tussen drie zorgorganisaties in Zuid-Kennemerland: Kennemerhart, Sint Jacob en Zorgbalans. Het aanmeldpunt bestaat sinds 2017.

Artsen kunnen via CAZHEM snel vragen waar plek is en de juiste zorg regelen. Zo is een ziekenhuisopname vaak niet nodig, wat de druk op ziekenhuizen en huisartsen vermindert. Op de CAZHEM-website kunnen artsen via triage-vragen inschatten of spoedzorg thuis of een tijdelijk verblijf nodig is. Bij een spoedaanvraag belt de arts CAZHEM, waar een verpleegkundige direct inzicht heeft in de beschikbare capaciteit en samen met de arts een geschikte plaats kiest.