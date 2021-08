Huisartsenzorg: we zijn onvoldoende digivaardig voor ons werk

Een groot deel van de medewerkers in de huisartsenzorg is naar eigen zeggen niet voldoende digitaal vaardig om het werk goed te kunnen doen. Dat blijkt uit onderzoek van Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH) en de coalitie Digivaardig in de zorg. Bijna een kwart van de respondenten geeft zichzelf een onvoldoende voor het gebruik van de meest voorkomende functionaliteiten van het huisartseninformatiesysteem (HIS).

Aanleiding voor het onderzoek is de toenemende digitalisering van de huisartsenzorg. Via de een zogeheten zelfscan konden de ruim negenhonderd deelnemers aan het onderzoek hun eigen digitale vaardigheden inschatten. Daaruit blijkt dat bijna een kwart (23 procent) moeite heeft om in het huisartseninformatiesysteem (HIS) basale handelen als het inzien van patiëntgegevens of het declareren naar zorgverzekeraars uit te voeren. Ook valt op dat beeldbellen als een van de slechtst scorende vaardigheden naar voren komt uit zowel de zelfscan als afgenomen interviews. Ondanks de invloed van de coronacrisis is beeldbellen nog weinig geïntegreerd in de huisartsenpraktijk.

Functie

De digitale vaardigheden verschillen sterk tussen verschillende functiegroepen. Met name medewerkers die rechtstreeks met patiënten werken geven aan dat hun digivaardigheid ondermaats is. Managers en administratieve medewerkers hebben hier aanzienlijk minder mee te kampen.

Weerstand, schaamte en gebruiksvriendelijkheid

Als mogelijke oorzaak voor de cijfers noemen de onderzoekers onder meer weerstand ten opzichte van digitale toepassingen, maar ook schaamte over de eigen onkunde. Toch leggen ze niet alleen de schuld bij zichzelf. Ook de gebruiksvriendelijkheid van de systemen laat vaak te wensen over. Ook is er behoefte aan meer werkplekken met webcams en gebruiksvriendelijke en veilige beeldbelapplicaties.