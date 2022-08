Huisartskoepels maken bezwaar tegen tarieven 2023

De Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) en de Vereniging Praktijkhoudende huisartsen (VPH) dienen een formeel bezwaar in tegen de tarieven voor 2023. Deze zijn onlangs gepubliceerd in de Prestatie- en tariefbeschikking van de NZa.

Volgens de huisartsen zit er een aantal pijnpunten in de nieuwe tarieven. Zo wordt de mogelijkheid om intensieve zorg te kunnen declareren bij visites aan patiënten met een (verdenking op) COVID-besmetting geschrapt. Dit terwijl de coronapandemie volgens de huisartsen nog verre van voorbij is, zo is te lezen op de website van de LHV.

Praktijkkosten gestegen

Verder komt er geen tussentijdse aanpassing van de praktijkkostenvergoeding. Dit terwijl de praktijkkosten sterk zijn gestegen. “De tarieven voor 2023 zijn daarom onvoldoende dekkend en wij vinden een tussentijdse verhoging van de tarieven niet meer dan redelijk en hebben daarop meermalen aangedrongen. Daarvoor moeten we niet wachten op het nog uit te voeren kostenonderzoek, dat pas in 2025 verwerkt wordt.”

PGO’s

Tot slot wordt de vergoeding voor OPEN geschrapt. OPEN is het programma dat huisartsen moet helpen om de gegevens van hun patiënten beschikbaar te maken voor persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s). “Een deel van de huisartsen heeft buiten hun schuld nog niet kunnen declareren voor deelname aan het OPEN-programma. Toch werd ons dringende verzoek om de mogelijkheid daartoe in stand te houden ook na 1 januari 2023 niet gehonoreerd”, aldus de huisartsen.